"Дружба-Нова" разместит облигации серий "А" и "В" на 200 млн грн

Агрокомпания ООО "Дружба-Нова" разместит именные процентные необеспеченные облигации серий "А" и "В" общим объемом 200 млн грн, сообщили УНИАН в компании.

Размещение облигаций серии "А" запланировано с 1 июня 2012 г. по 31 мая 2013 г., серии "В" – с 15 июня 2012 г. по 14 июня 2013 г. Андеррайтером выпуска выступит "УкрСиббанк".

Из общей суммы привлеченных средств 93 млн грн компания планирует направить на финансирование производства и сбора сельхозпродукции, 107 млн грн – на рефинансирование основной суммы долга по кредитному договору.

Процентный доход по обеим сериям на первый-шестой квартальные купонные периоды установлен в размере 22,5% годовых.

Срок обращения облигаций серии "А" – до 27 ноября 2014 г.; серии "В" – до 11 декабря 2014 г.

Условиями выпуска предусмотрена оферта: для облигаций серии "А" – 29 ноября 2013 г., серии "В" - 13 декабря 2013 г.

Справка УНИАН. ООО "Дружба-Нова" занимается растениеводством и животноводством в Черниговской, Сумской и Полтавской областях. На данное время контролирует земельный банк общим размером более 100 тыс. га.