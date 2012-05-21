«Борисполь» отменил тендер по отбору организатора выпуска еврооблигаций на 300 млн долл.

Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» (Киев) отменило тендер по отбору организатора выпуска еврооблигаций на 300 млн долларов, говорится в сообщении аэропорта «Борисполь».

Согласно сообщению, в ходе оценки конкурсных предложений (предложения, в частности, поступили от - Citigroup Global Markets Limited (Великобритания), Credit Suisse Securities (Europe) Limited (Великобритания), UniCredit Bank AG (Германия)), были отобраны две компании, предложение одной из которых, а именно инвестиционного банка Morgan Stanley (США), было акцептировано (11 апреля). Конечный срок подписания договора — 11 мая.

При этом до указанной даты договор с Morgan Stanley подписан не был, в результате чего к повторной оценке конкурсных предложений допущена всего одна компания (какая именно не уточняется), чего недостаточно, чтобы считать тендер состоявшимся, что и стало причиной его отмены.

МА «Борисполь» планировал выпустить пятилетние евробонды с выплатой процентов раз в полгода. Привлеченные от размещения средства планировалось направить на строительство на территории аэропорта терминального комплекса «D» и паркинга.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2012 года директор аэропорта «Борисполь» Антон Волов сообщил, что аэропорт в 2012 году также намерен выпустить облигации на сумму 1 млрд грн.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Аэропорт «Борисполь» в 2011 году увеличил прием пассажиров на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек.