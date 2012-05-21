«Нафтогаз» подписал с «Проминвестбанком» договор о продаже ОВГЗ на условиях РЕПО

НАК «Нафтогаз Украины» 14 мая подписал с «Проминвестбанком» (Киев) договор о продаже на условиях РЕПО облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении НАК, обнародованном на сайте «Государственные закупки».

«Нафтогаз» продаст банку ОВГЗ на 1 млрд грн с обязательством обратного выкупа за 1,038 млрд грн. В сообщении указывается «срок поставки» - 2012 год.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2012 года составили 40,463 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 29,626 млрд грн, обязательства - 35,331 млрд грн, уставный капитал — 5,299 млрд грн, собственный капитал - 5,132 млрд грн.

«Проминвестбанк» (ПИБ) в первом квартале 2012 года получил чистую прибыль в размере 3,616 млн грн.