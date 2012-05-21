Индекс Украинской биржи повысился на 2,29%, индекс ПФТС – на 0,09%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 21 мая, повысился на 2,29% – до 1143,94 пункта, сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 121,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 29 млн грн, на срочном рынке – 96,4 млн грн.

Однозначным лидером повышения на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции "Донбассэнеро" (повысились на 10,69%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 21 мая повысился на 0,09% – до 434,63 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 226 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 223 млн грн, на облигации предприятий – 1,9 млн грн, на акции - 1 млн грн.