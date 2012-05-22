После “нулевого” аукциона по ОВГЗ рынок может вернуться к “осторожным” покупкам - эксперт

После предыдущего “нулевого” аукциона по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), который проводился перед датой налоговых платежей, сегодня рынок может вернуться к “осторожным” покупкам, считает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

“Межбанковский рынок достаточно спокойно пережил налоговую дату. Стоимость ресурсов выросла незначительно, продемонстрировав большую, чем ожидалось многими, устойчивость системы к крупным платежам экономики..., - говорится в сообщении пресс-службы компании со ссылкой на С.Фурсу, - ... Таким образом, рынок облигаций может вздохнуть спокойнее и вернуться к осторожным покупкам”.

Сегодня Минфин предложит две серии стандартных облигаций со сроком обращения один и два года, индексируемые облигации с погашением 13 мая 2015 г. и две серии валютных облигаций со сроком обращения один и два года.

По мнению эксперта, ключевым индикатором станет возвращение покупателей при размещении годовой серии. Ожидаемая доходность по ней остается без изменений - 14%. Загадкой на сегодня является уровень, который Минфин считает справедливым при размещении валютных бумаг. С.Фурса считает, что правительство будет подталкивать биды ниже на 20-30 б.п.

Справка УНИАН. По данным НБУ, в январе-апреле 2012 года Министерство финансов Украины разместило ОВГЗ на 14,5 млрд грн, 614,1 млн долл. и 276,3 млн евро.

Общий объем ОВГЗ, которые находятся в обращении (по сумме основного долга), в апреле вырос на 2% - до 174,28 млрд грн.