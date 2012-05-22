НКЦБФР разрешила всем участникам фондового рынка подавать отчетность в электронной форме

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) внесла изменения в положение о предоставлении админданных и информации участниками фондового рынка, в соответствии с которыми все участники рынка смогут подавать отчетность в электронном виде, а также использовать электронную подпись при подаче информации, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

По словам начальника управления информационных технологий НКЦБФР Андрея Заики, в соответствии с внесенными изменениями предоставлять административные данные, регулярную и нерегулярную информацию в электронном виде в комиссию смогут участники фондового рынка, осуществляющие профессиональную деятельность по торговле ценными бумагами, управлению активами институциональных инвесторов, организации торговли на фондовом рынке, депозитарную и расчетно-клиринговую деятельность, а также эмитенты ценных бумаг, саморегулируемые организации профессиональных участников фондового рынка и уполномоченные рейтинговые агентства.

В ближайшее время документ будет передан для согласования в профильные министерства и ведомства, а также размещена на официальном сайте комиссии.