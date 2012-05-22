Акции Facebook упали после биржевого дебюта на 11%

Цена акций всемирной социальной сети Facebook с момента дебюта 18 мая на американской бирже NASDAQ, согласно биржевым данным, упала на 11% до 34,03 доллара США, что заставило аналитиков заговорить об эффекте «мыльного пузыря».

В конце прошлой недели Facebook Inc. привлекла в ходе крупнейшего в истории мирового фондового рынка публичного размещения акций (IPO) 16 миллиардов долларов при общей капитализации самой компании на уровне 104,2 миллиарда долларов.

Высокий спрос со стороны инвесторов, назвавших это IPO «главным событием 2012 года» для фондового рынка планеты, позволил Facebook Inc. провести размещение своих акций по верхней границе ценового коридора – на уровне 38 долларов США.

В первый день торгов акции социальной сети котировались на уровне 40-42 доллара при рекордном объеме торгов в 567 миллионов акций за одну торговую сессию.

Распродажа началась в понедельник, когда почти 168 миллионов акций сменили своих владельцев.

«Когда некоторые люди не видят пузыря в первый день, они начинают выходить из игры», - прокомментировал ситуацию на рынке старший аналитик ABR Investment Strategy Натан Дрона.

Инвестиционные аналитики прогнозируют, что цена акций Facebook в ближайшее время будет находиться на уровне 31-33 долларов США.

Они также считают, что одной из сложнейших задач для Facebook будет убедить инвесторов в том, что реклама, которую социальная сеть размещает на своих страницах, действительно повышает продажи товаров и услуг. Кроме того, Facebook пока слабо представлен на рынке рекламы на мобильных устройствах, где лидерство принадлежит Google.

Справка УНИАН. Социальная сеть Facebook, штаб-квартира которой расположена в Калифорнии, была создана восемь лет назад студентом Гарварда Марком Цукербергом. В настоящее время число ее постоянных пользователей перевалило за 900 миллионов человек. В 2012 году инвестиционные аналитики ожидают роста выручки Facebook Inc. до 6,1 млрд долларов с 3,7 млрд долларов в 2011 году.