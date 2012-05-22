Sadovaya Group может сменить своего администратора в Люксембурге

Варшава. Украинская угледобывающая компания Sadovaya Group (SG) на очередном собрании акционеров 20 июня может заменить свою административную компанию в Люксембурге, SGG Luxembourg, с которой она сотрудничала последние 1,5 года, сообщил УНИАН представитель SG.

Он не исключил возможности того, что акционеры решат продолжить сотрудничество с этой компанией.

"Этот вопрос стоит в повестке дня. Окончательное решение примут акционеры", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что SG сейчас рассматривает предложения других компаний, предоставляющих аналогичные услуги.

Согласно сообщению SG в системе раскрытия информации Варшавской фондовой биржи, акционеры на ближайшем собрании планируют также утвердить годовые отчеты за прошлый год, политику вознаграждения и аудитора.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Sadovaya Group, дебютировавшая на ВФБ в конце 2010 года, увеличила чистую прибыль на треть до 10,3 млн долларов при росте выручки почти на 40% до 90,1 млн долларов.

Sadovaya, которая добывает уголь на двух шахтах в Луганской области, в прошлом году продала 1,265 млн тонн угля (+15% к предыдущем году), 475 млн тонн (+70%) из которого добыла самостоятельно.

По данным на 15 мая 2012 года, 75% акций компании принадлежат Connektico Ventures Ltd, собственниками которой являлись основатель SG Александр Толстоухов (51%) и Сергей Стецурин (49%). Остальные акции - free float.

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