DCH завершила сделку по приобретению доли в компании «XXI Век»

Компания DCH IMMO Limited, владельцем которой опосредованно является Александр Ярославский, 18 мая т.г. завершила сделку по приобретению 50% акций компании Ovaro Holding Limited, владеющей около 60,1% акционерного капитала девелоперской компании «XXI Век».

Об этом говорится в сообщении компании «XXI Век» на Лондонской фондовой бирже.

Согласно сообщению, в результате сделки А. Ярославский и Олег Салмин (генеральный директор и исполняющий обязанности главы совета директоров «XXI Века») контролируют по около 30,05% акционерного капитала компании «ХІХ Век» через компанию Ovaro. Общий пакет акций Ovaro в «XXI Веке» остается неизменным - 60,1%.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля т.г. компания Bremille Investments Limited, владельцем которой опосредованно является Олег Салмин, решила продать 50% акций компании Ovaro Holding Limited, владеющей около 60,1% акционерного капитала девелоперской компании «XXI Век», компании DCH IMMO Limited, владельцем которой опосредованно является Александр Ярославский. Сумма сделки составила около 10,3 млн долл.

Напомним, 100% акций Ovaro Holding Limited принадлежат генеральному директору и исполняющему обязанности главы совета директоров «XXI Века» О.Салмину.

Справка УНИАН. Компания «XXI Век» – украинский девелопер. С декабря 2005 года акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено 139 млн долл.). В мае 2007 года компания осуществила выпуск евробондов и привлекла 175 млн долл. под развитие проектов недвижимости в Украине. Торговля акциями компании на Лондонской фондовой бирже была приостановлена из-за необнародования аудированной финансовой отчетности за 2009 год. С 26 января 2011 г. торговля акциями девелопера возобновлена.