НКЦБФР продлила АУФТ статус саморегулируемой организации еще на 5 лет

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение о предоставлении Ассоциации «Украинские фондовые торговцы» (АУФТ) статуса саморегулируемой организации (СРО), объединяющей профессиональных участников фондового рынка - торговцев ценными бумагами, на пять лет.

Как сообщили УНИАН в АУФТ, данное решение было принято сегодня, 22 мая, во время заседания НКЦБФР.

Напомним, что АУФТ впервые получила статус единой саморегулируемой организации торговцев ценными бумагами в 2009 г., срок действия свидетельства составлял три года.

По состоянию на май 2012 г. в АУФТ насчитывалось 750 членов. Основная задача Ассоциации – защита интересов всех участников организации путем нормативных инициатив, цель которых – обеспечение стабильного развития и модернизации фондового рынка Украины.