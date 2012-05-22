Индекс Украинской биржи сегодня снизился, ПФТС - вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 22 мая, снизился на 1,38% – до 1128,14 пункта, сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 145,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 41 млн грн, на срочном рынке – 104,5 млн грн.

Лидерами снижения на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции "Азовстали" (снизились на 3,70%), "Центрэнерго" (на 3,63%), "Мотор Сичи" (на 2,60%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 22 мая повысился на 0,12% – до 435,15 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 187,7 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 182,7 млн грн, на облигации предприятий – 2,9 млн грн, на акции - 1,9 млн грн.