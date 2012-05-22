Минфин сегодня удовлетворил единственную заявку на ОВГЗ на 3,601 млн долл.
Министерство финансов Украины сегодня удовлетворило единственную заявку, которая была подана на покупку двухлетних облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.
Сумма, привлеченная в госбюджет от продажи таких бумаг, составила 3,601 млн долл., при этом их доходность, по сравнению с последним результативным размещением валютных ОВГЗ с меньшим сроком обращения, была снижена с 9,3% до 9,2% годовых.
Минфин сегодня отказался удовлетворять заявки на покупку валютных бумаг со сроком обращения 12 месяцев. Другие предложенные к размещению ОВГЗ не получили ни одной заявки.
Справка УНИАН. По данным НБУ, в январе-апреле 2012 года Министерство финансов Украины разместило ОВГЗ на 14,5 млрд грн, 614,1 млн долл. и 276,3 млн евро.
Общий объем ОВГЗ, которые находятся в обращении (по сумме основного долга), в апреле вырос на 2% - до 174,28 млрд грн.