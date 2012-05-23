ФГИУ выставил на продажу Керченский судоремонтный завод

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по продаже целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Керченский судоремонтный завод".

Об этом сообщает официальное издание ФГИУ «Ведомости приватизации» от 23 мая т.г.

Согласно сообщению, начальная стоимость пакета акций составляет (с НДС) 31 млн 312 тыс. грн (в том числе НДС - 5 млн 219 тыс. грн).

Конкурс по продаже акций завода состоится 12 июля т.г.

Справка УНИАН. ГП «Керченский судоремонтный завод» занимается ремонтом судов различного назначения, строительством маломерных судов, производством продукции машиностроения и пр. Предприятие располагается в бухте Керченской протоки, в центральной части г. Керчь. Часть активов предприятия на данное время находится в налоговой заставе.

Убыток предприятия по итогам первого квартала 2012 г. составил 1 млн 260 тыс. грн, кредиторская задолженность - 23,9 млн грн, дебиторская - 1,4 млн грн, стоимость активов - 29 млн грн.