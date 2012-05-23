ФГИУ предоставил двум организациям оценщиков статус СРО

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) своим приказом №668 от 15 мая т.г. предоставил Всеукраинской общественной организации (ВОО) "Союз оценщиков Украины" статус саморегулирующейся организации (СРО) оценщиков, сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 23 мая т.г. ФГИУ также другим своим приказом №669 от 15 мая т.г. предоставил ВОО "Ассоциация специалистов банковской оценки Украины" статус СРО оценщиков На сегодня общее количество членов ВОО "Союз оценщиков Украины" составляет 280 человек. Общее количество членов ВОО "Ассоциация специалистов банковской оценки Украины" составляет 277 человек.

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