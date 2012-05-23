Американские финансовые регуляторы проверят процесс размещения акций Facebook

Американские финансовые регуляторы планируют проверить процесс размещения акций Facebook, состоявшегося в прошлую пятницу по цене 38 долл. за штуку, сообщает Reuters.

Как отмечают источники агентства, представители Facebook в период подготовки к размещению акций рекомендовали аналитикам снизить прогнозы выручки и прибыли социальной сети, говорят источники.

Facebook решил выпустить такие рекомендации после получения в ходе роуд-шоу информации о том, что пользователи постепенно переключаются на мобильные устройства, генерирующие меньше рекламной выручки, а также после консультаций с Morgan Stanley.

"Facebook сделал шаг назад и сказал: "Эй, умерьте свои надежды", - сказал представитель одного из андеррайтеров размещения.

В понедельник бумаги компании упали на 11%, во вторник - на 8,9%, до 31 долл.

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