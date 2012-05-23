«Овостар Юнион» планирует продать в рамках частного размещения 8% акций

Один из крупнейших в Украине производителей яиц и яичных продуктов компания Ovostar Union («Овостар Юнион») в рамках частного размещения планирует продать около 8% своих акций, направив привлекаемые средства на финансирование инвестиционной программы, говорится в биржевом сообщении компании.

Ovostar Union, акции которого котируются на Варшавской бирже, избрал следующую схему привлечения нового акционерного капитала: компания выпускает 520 000 новых акций, что составляет примерно 8% увеличенного уставного капитала. Эти акции будут предложены основному акционеру - зарегистрированной на Кипре компании Prime One Capital Limited. Эта компания полностью подконтрольна украинским бизнесменам Борису Беликову и Виталию Вересенко.

Prime One Capital Limited будет продавать акции украинского производителя яиц институциональным инвесторам в рамках частного размещения. В случае повышенного спроса продавец может дополнительно продать еще не более 2% акций Ovostar Union.

На прошлой неделе агентство УНИАН со ссылкой на финансовый отчет компании сообщило об увеличении в первом квартале 2012 года компанией Ovostar Union чистой прибыли до 8,883 млн долларов, что на 61% превысило показатель аналогичного периода 2011 года. При этом выручка компании за данный период выросла на 27% — до 15,7 млн долларов.

Дебютировавшая в июне прошлого года на Варшавской фондовой бирже компания сообщила об увеличении прибыли на одну акцию до 1,45 цента с 0,91 в первом квартале прошлого года.

Активы компании, согласно отчету, который пока не утвержден аудитором, выросли до 99 млн долларов с 91 млн долларов на конец марта 2011 года. Долговой портфель на конец первого квартала составил 3,6 млн долларов, что на около 0,1 млн долларов меньше прошлогоднего показателя.

Компания IBcontacts в результате проведения исследования кредитоспособности ООО «Овостар Юнион» на основании официальной финансовой отчётности по запросу европейского государственного финансово-кредитного учреждения, в процессе рассмотрения возможного финансирования новой инвестиционной программы за счет заемных средств, присвоила «Овостару» краткосрочный кредитный рейтинг "uaА".

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"Овостар Юнион" присвоен кредитный рейтинг на уровне "uaА"

"Овостар Юнион" присвоен кредитный рейтинг на уровне "uaА", говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, в результате проведения исследования кредитоспособности ООО «Овостар Юнион» на основании официальной финансовой отчётности по запросу европейского государственного финансово-кредитного учреждения, в процессе рассмотрения возможного финансирования новой инвестиционной программы за счет заемных средств, компания IBcontacts присвоила ООО «Овостар Юнион» краткосрочный кредитный рейтинг "uaА".

Оценка финансового состояния на уровне «uaA» характеризует ООО «Овостар Юнион» как компанию с высокой кредитоспособностью и финансовой устойчивостью, отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. Ovostar, входящий в тройку крупнейших производителей яиц в Украине, в прошлом году увеличил чистую прибыль на 120% до 20,1 млн долларов при почти 40% росте выручки до 50,6 млн долларов и более 90% росте EBIDTA до 22,3 млн долларов.

Компания увеличила производство яиц на 14% до 623 млн штук, производство жидких и сухих яичных изделий по 10% до 3,842 тыс. тонн и 1,352 тыс. тонн соответственно.

В рамках первичного размещения акций на Варшавской фондовой бирже Ovostar привлек за 25% своих акций около 30 млн долларов.

75% акций компании владеют Борис Беликов и Виталий Вересенко, около 12% акций принадлежат польскому пенсионному фонду Generali OFE.

Компания IBcontacts – член Американской Торговой Палаты, а также FCIB (Ассоциация профессионалов финансово-кредитного и международного бизнеса).