Индекс Украинской биржи сегодня упал на 4,24%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 23 мая, упал на 4,24% – до 1080,29 пункта, сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 166 млн грн, из них на фондовом рынке – 38 млн грн, на срочном рынке – 128 млн грн.

Лидерами снижения на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции Енакиевского метзавода (снизились на 8,01%), "Центрэнерго" (на 7,86%), "Донбассэнерго" (на 7,07%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 23 мая снизился на 0,85% – до 431,46 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 181,7 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 172,9 млн грн, на облигации предприятий – 7 млн грн, на акции - 1,3 млн грн.