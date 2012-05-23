Ovostar Union может в четверг закрыть сделку по продаже акций новой эмиссии

Варшава. Один из крупнейших в Украине производителей яиц и яичных изделий компания Ovostar Union (OU) может закрыть сделку по продаже акций новой эмиссии, составляющей до 10% капитала, акций еще в четверг, 24 мая.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше в среду высказал представитель лид-менеджера выпуска, брокерской компании DM BZ WBK, Ян Раковский, назвав бумаги компании привлекательными для покупки благодаря хорошим результатам ее работы и ограниченными возможностями их приобретения во время IPO в июне 2011 года.

Собеседник агентства отметил, что OU намерена привлечь средства для финансирования новой инвестиционной программы стоимостью около 50 млн долларов, не уточнив, сколько компания рассчитывает получить за свои акции в результате частного размещения.

«Открыта книга. Ждем, что скажут инвесторы», - сказал Раковский.

Он подчеркнул, что акционеры не продают бумаги для того, чтобы получить наличные, а для увеличения капитала компании необходимого для ее дальнейшего развития.

Представитель лид-менеджера заметил, что Ovostar проводил предварительные консультации с потенциальными инвесторами о возможной дополнительной эмиссии.

Раковский признал не лучшую ситуацию на рынке для продажи акций, не исключив, что компания может отказаться от размещения новых бумаг, если цена окажется ниже ее ожиданий.

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Объявивший новый выпуск акций Ovostar Union подешевел на 11%

Бумаги одного из крупнейших в Украине производителей яиц и яичных продуктов компании Ovostar Union, объявившей сегодня о новой эмиссии акций, на закрытии Варшавской фондовой бирже (ВФБ) в среду подешевели на 11% до 81 злотых за акцию.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, акции дебютировавшей на польском рынке в июне прошлого года компании, в ходе сегодняшних торгов стоили от 75 до 91 злотых.

Инвесторы на сегодняшней сессии продали-купили около 17,9 тыс. акций стоимостью почти 1,6 млн злотых.

Главный индикатор варшавского фондового рынка WIG20 завершил сегодняшние торги 2,9% падением.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ovostar Union объявил о намерении продать 520 тыс. новых акций или около 8% увеличенного капитала, не исключив возможности увеличить предложение до 10% в случае большего спроса.

Справка УНИАН. Входящий в тройку крупнейших производителей яиц в Украине OU привлек в рамках IPO за 25% своих акций около 30 млн долларов. Бумаги компании, которые на дебюте стоили около 62 злотых, достигли максимальной своей цены в марте текущего года на уровне 130 злотых за штуку, а минимум – в августе прошлого года – 43 злотых (1USD=3,4PLN).