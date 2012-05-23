Торги на Украинской бирже из-за Греции завершились существенными распродажами - эксперт

Торги на Украинской бирже в среду, 23 марта, завершились существенными распродажами на фоне усилившихся опасений относительно возможного выхода Греции из еврозоны.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН экономист отдела инвестиционного консалтинга компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее информации, наибольшие потери на Украинской бирже в среду понесли акции Енакиевского метзавода (-8,01%), а также бумаги энергетиков: «Донбассэнерго» (-7,07%), «Центрэнерго» (-7,86%). В целом все акции индексной корзины закрылись в минусе. В то же время, среди бумаг второго эшелона ростом завершили сессию акции шахты «Комсомолец Донбасса» (+3,39%), Крюковского ВСЗ (+1,46%), Северного ГОКа (+0,48%).

Как сообщила Я.Лаврик, «европейские индексы в среду демонстрировали негативную динамику в пределах 1,5%-2%, падение российских индикаторов было еще более значительным. Основной причиной бегства капитала из высокорисковых рынков акций стало вновь усилившееся опасения относительно будущего Греции и еврозоны в целом».

Эксперт отметила, что накануне бывший премьер-министр греческого государства Лукас Пападемос заявил о том, что правительство страны обсуждает подготовку к выходу из зоны евро. Позже председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу и новый президент Франции Франсуа Олланд в своих выступлениях отметили, что ЕС сделает все, чтобы не допустить подобного развития событий.

Тем не менее, подчеркнула Я.Лаврик, «слова еврочиновников не внушили доверия игрокам. Слухи о возможном выходе Греции из еврозоны все чаще витают на рынках, более того в СМИ неоднократно появляется информация о разработке различных сценариев лишения Афинами нынешнего статуса». На фоне нарастающих рисков инвесторы пытаются найти «тихую гавань». В частности, спросом сейчас пользуются немецкие облигации. Доходность бондов Германии опустилась до рекордно низких значений.

По словам эксперта, давление на фондовые биржи оказала также жесткая позиция Ангелы Меркель в отношении выпуска единых бондов зоны евро. Сегодня в Брюсселе проходит встреча глав правительств ЕС, один из ключевых вопросов которой – совместные облигации.

Как считает Я.Лаврик, единственным позитивным фактором в среду стала статистика из-за океана. Показатель продаж новых домов в апреле в США показал положительную динамику и превысил прогнозы экспертов. Однако на фоне всеобщего пессимизма эти данные остались не замеченными трейдерами.

По мнению эксперта, «завтрашний день будет богат на макростатистику, что, по всей видимости, повысит волатильность торгов на Украинской бирже и создаст предпосылки для спекуляций. В то же время, ситуация на фондовых рынках остается напряженной, и причины для разворота нисходящего тренда отсутствуют».

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 23 мая, упал на 4,24% – до 1080,29 пункта. Общий объем торгов составил 166 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,85% – до 431,46 пункта. Общий объем торгов составил 181,7 млн грн.

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