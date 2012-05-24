Инвесторов в среду вновь одолевали переживания по поводу Греции - эксперт

Инвесторов в среду, 23 мая, вновь одолевали переживания по поводу политической ситуации в Греции.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

По его словам, в результате по ходу торговой сессии в среду снижались как украинский, так и глобальные рынки акций. Однако во второй половине дня фондовым индексам Соединенных Штатов удалось отыграть потери и закрыться без изменений относительно значений вторника.

Аналитик отметил, что среди лидеров роста на фондовом рынке США в среду оказались акции промышленных компаний. Аутсайдерами, наоборот, стали акции так называемых защитных секторов: здравоохранения и коммунальных услуг.

По мнению П.Ильяшенко, «такой выбор игроков свидетельствует о росте аппетита к риску. В условиях близости уровней поддержки это означает, что хорошие шансы на продолжение роста рисковых активов от минимумов конца прошлой недели сохраняются».

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 23 мая, упал на 4,24% – до 1080,29 пункта. Общий объем торгов составил 166 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,85% – до 431,46 пункта. Общий объем торгов составил 181,7 млн грн.

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