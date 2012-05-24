Только каждая третья КУА имеет действующий сайт - исследование

Только каждая третья компания по управлению активами ((КУА) имеет действующий сайт. Таковы результаты рэнкинга публичности участников фондового рынка, которыми располагает УНИАН.

Данный рэнкинг подготовлен совместно Ассоциацией "Фондовое партнерство", Агентством по развитию инфраструктуры фондового рынка, интернет-порталом FundMarket.

Как отмечается в исследовании, из 343 КУА в рабочем состоянии сайт имели всего 112 компаний. Из 750 торговцев ценными бумагами действующие сайты имели 336 компаний.

По результатам рэнкинга максимальное количество баллов среди торговцев ценными бумагами собрала ЧАО "Альтана Капитал" - 27 баллов. Наибольшее количество баллов среди банков собрал ПУМБ - 26 баллов, на один балл опередив "УниКредит Банк". Среди компаний по управлению активами наиболее публичной по количеству полученных баллов оказалась КУА "ОТП Капитал". Компания собрала 25 баллов, на один балл опередив КУА "Райффайзен Аваль".

По мнению президента Ассоциации «Фондовое партнерство» Ирины Зари, анализ веб-сайтов еще раз выявил существенную дифференциацию профучастников фондового рынка. Во всех трех категориях рэнкинга (торговцы ценными бумагами - банки и не-банки и компании по управлению активами) участники продемонстрировали довольно разную степень прозрачности. «Есть банки и компании, которые максимально открыты на рынке - на достойном международном уровне, но есть и противоположные примеры», - отметила И.Заря. Эксперт признает, что, очевидно, регуляторные требования к профучастников относительно открытости и прозрачности должны отличаться в зависимости от конкретной деятельности, как, например, в Европе.