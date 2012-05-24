Индекс Украинской биржи снизился на 1,34%, индекс ПФТС – на 2,66%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 24 мая, снизился на 1,34% – до 1065,82 пункта, сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 121,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 18 млн грн, на срочном рынке – 103,6 млн грн.

Лидерами снижения на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции "Центрэнерго" (снизились на 5,01%), "Мотор Сичи" (на 4,29%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 24 мая снизился на 2,66% – до 420,00 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 152,9 млн грн.