Ovostar Union из-за плохого рынка отменил частное размещение акций

Один из крупнейших в Украине производителей яиц и яичных продуктов - компания Ovostar Union («Овостар Юнион»), акции которой котируются на Варшавской бирже, из-за плохой конъюнктуры на рынке отменила запланированное частное размещение около 8% своих акций, говорится в биржевом сообщении компании.

«Спрос (на предложенные рынку акции) был по цене, которая была с дисконтом к рыночной. По мнению Совета директоров, эта цена не отражает фундаментальную стоимость компании и перспективы ее роста, в связи с чем компания решила отменить новую эмиссию акций», - говорится в сообщении.

Ovostar Union сообщает своим акционерам, что новая инвестиционная программа в размере около 50 миллионов долларов США будет финансироваться за счет собственных средств и банковских кредитов.

Ранее на текущей неделе Ovostar Union сообщил, что планировал в рамках частного размещения выпустить 520 000 новых акций, что составляет примерно 8% увеличенного уставного капитала. В случае повышенного спроса продавец был готов дополнительно продать еще не более 2% акций.

Сразу после этого объявления об этом размещении акции Ovostar Union подешевели на Варшавской бирже на 11% - до 81 злотых за одну акцию.

На прошлой неделе агентство УНИАН со ссылкой на финансовый отчет компании сообщило об увеличении в первом квартале 2012 года компанией Ovostar Union чистой прибыли до 8,883 млн долларов, что на 61% превысило показатель аналогичного периода 2011 года. При этом выручка компании за данный период выросла на 27% - до 15,7 млн долларов.

Дебютировавшая в июне прошлого года на Варшавской фондовой бирже компания сообщила об увеличении прибыли на одну акцию до 1,45 цента с 0,91 в первом квартале прошлого года.

Активы компании, согласно отчету, который пока не утвержден аудитором, выросли до 99 млн долларов с 91 млн долларов на конец марта 2011 года. Долговой портфель на конец первого квартала составил 3,6 млн долларов, что на около 0,1 млн долларов меньше прошлогоднего показателя.

Справка УНИАН. Ovostar, входящий в тройку крупнейших производителей яиц в Украине, в прошлом году увеличил чистую прибыль на 120% - до 20,1 млн долларов при почти 40% росте выручки до 50,6 млн долларов и более 90% росте EBIDTA до 22,3 млн долларов.

Компания увеличила производство яиц на 14% - до 623 млн штук, производство жидких и сухих яичных изделий по 10% - до 3,842 тыс. тонн и 1,352 тыс. тонн соответственно.

В рамках первичного размещения акций на Варшавской фондовой бирже Ovostar привлек продажей 25% своих акций около 30 млн долларов. В настоящее время около 12% акций принадлежат польскому пенсионному фонду Generali OFE, а около 75% акций владеют бизнесмены Борис Беликов и Виталий Вересенко.

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