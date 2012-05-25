Последние аукционы по ОВГЗ показывают, что рынок занял выжидательную позицию - эксперт

Результаты последних аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) показывают, что рынок занял выжидательную позицию, считает аналитик компании “Инвестиционный капитал Украина” Тарас Котович.

“Последние несколько аукционов показывают, что рынок занял выжидательную позицию, ожидая решения Минфином ключевых долговых проблем, связанных с погашением либо перепакетированием кредита ВТБ, и уже, исходя из этого, будет далее решать возможность и целесообразность вкладывать средства в новые облигации”, - говорится в сообщении компании со ссылкой на Т.Котовича.

Кроме того, на следующей неделе предстоит второй этап майских налоговых платежей, что также требует от банков дополнительного ресурса, который будет изъят Минфином в бюджет.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса считает, что результаты аукциона стали отражением крайне тяжелой ситуации на вторичном рынке государственных облигаций, на котором сейчас присутствуют только продавцы.

Как сообщалось, Министерство финансов Украины на аукционах в четверг, 24 мая, продало пятилетние облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 131,776 млн грн. Средневзвешенная доходность госбумаг с погашением 5 апреля 2017 года составила 13,95% при номинальном уровне доходности 14,30%. На покупку этих ОВГЗ Минфин получил лишь одну заявку.

Также одну неудовлетворенную заявку Минфин получил по выставленным на продажу годичным облигациям.

Другие предложенные к размещению ОВГЗ, сроками обращения три и семь лет, не получили ни одной заявки.

Справка УНИАН. По данным НБУ, в январе-апреле 2012 года Министерство финансов Украины разместило ОВГЗ на 14,5 млрд грн, 614,1 млн долл. и 276,3 млн евро.

Общий объем ОВГЗ, которые находятся в обращении (по сумме основного долга), в апреле вырос на 2% - до 174,28 млрд грн.