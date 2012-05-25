Инвесторы хотели купить акции Ovostar Union c дисконтом к рынку в 5% - участник рынка

Варшава. Один из крупнейших в Украине производителей яиц и яичных продуктов - компания Ovostar Union в четверг собрала полную книгу заявок на объявленную в среду новую эмиссию акций, которые инвесторы были готовы приобрести с около 5% дисконтом к рыночной цене.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше в пятницу сообщил участник рынка, знакомый с условиями сделки.

Собеседник агентства сказал, что был удивлен решением собственников компании отказаться от размещения, заметив, что предложенная инвесторами цена была очень близкой к ожиданиям главных акционеров.

«Разница была настолько небольшой, что я думал, что (размещение) получится», - отметил он, заметив, что бумаги компании на вчерашнем закрытии стоили около 81 злотых за штуку.

Источник сказал, что акционеры могли отказаться от продажи акций из-за снижения курса польского злотого, из-за которого в долларовом эквиваленте они получили бы меньше, чем могли рассчитывать ранее.

По данным польского Нацбанка, на этой неделе средний курс доллара к злотому достиг почти 3,5 PLN за 1USD с менее чем, 3,2 злотых в начале месяца.

Собеседник агентства сообщил, что акции Ovostar хотели приобрести, главным образом, польские пенсионные фонды, один из которых - Generali OFЕ – уже владеет 12,5% пакетом компании.

Он не уточнил, пыталась ли эта компания увеличить свой пакет.

Участник рынка также высказал мнение, что другим украинским компаниям, котирующимся на Варшавской фондовой бирже, будет сложно привлечь средства на польском рынке после того, как это не удалось Ovostаr, которую он назвал «жемчужиной» среди компаний из Украины.

«Будет шанс только, если сильно вырастет цена зерна. Тогда все может обернуться, и все решат, что агросектор должен идти вверх», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ovostar Union объявил об отмене из-за плохого рынка частного размещения до 10% акций новой эмиссии, средства от которой планировал направить на реализацию инвестиционной программы стоимостью около 50 млн долларов.

Компания планировала продать 8% или 520 тыс. новых акций и – в случае большего спроса – еще 2% или 120 тыс. бумаг, что привело бы к снижению доли главных акционеров – бизнесменов Бориса Беликова и Виталия Вересенко до 69% или 67,7%, соответственно, с нынешних 75%.

Справка УНИАН. Входящий в тройку крупнейших производителей яиц в Украине Ovostar Union привлек в рамках IPO в июне прошлого года за 25% своих акций около 30 млн долларов. Бумаги компании, которые на дебюте стоили около 62 злотых, достигли максимальной своей цены в марте текущего года на уровне 130 злотых за штуку, а минимум – в августе прошлого года – 43 злотых.