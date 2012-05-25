Индекс Украинской биржи снизился на 0,08%, индекс ПФТС - на 1,85%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 25 мая, снизился на 0,08% – до 1065,02 пункта, сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 140,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 50 млн грн, на срочном рынке – 90,5 млн грн.

Лидерами снижения на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции Авдеевского коксохима (снизились на 6,83%), "Укрсоцбанка" (на 2,83%), Алчевского меткомбината (на 2,75%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 25 мая снизился на 1,85% – до 412,23 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 244,8 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 233 млн грн, на облигации предприятий – 7,9 млн грн, на акции - 1,6 млн грн, на инвестиционные сертификаты - 1,9 млн грн.