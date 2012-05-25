Украинский Ovostar Union подорожал в пятницу на 12%

Варшава. Бумаги одного из крупнейших в Украине производителей яиц и яичных изделий – компании Ovostar Union на закрытии торгов Варшавской фондовой бирже в пятницу подорожали на 12,14% до почти максимальных за сегодня 91 злотого.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, акции объявившего сегодня об отмене дополнительной эмиссии компании торговались от 83,70 до 91,50 злотого за штуку.

Инвесторы купили-продали около 4,9 тыс. бумаг на сумму около 120 тыс. долларов.

Как сообщал УНИАН, в среду, 23 мая, акции Ovostar Union после объявления о возможной дополнительной эмиссии потеряли 11%, закрывшись на уровне около 81 злотого.

Сегодня компания объяснила отказ от продажи до 10% своих акций слишком низкой ценой, предложенной инвесторами, которая, по данным информированного источника, была примерно на 5% ниже цены закрытия четверга.

Справка УНИАН. Ovostar, входящий в тройку крупнейших производителей яиц в Украине, в прошлом году увеличил чистую прибыль на 120% - до 20,1 млн долларов при почти 40% росте выручки до 50,6 млн долларов и более 90% росте EBIDTA до 22,3 млн долларов.

Компания увеличила производство яиц на 14% - до 623 млн штук, производство жидких и сухих яичных изделий по 10% - до 3,842 тыс. тонн и 1,352 тыс. тонн соответственно.

В рамках первичного размещения акций на Варшавской фондовой бирже Ovostar привлек продажей 25% своих акций около 30 млн долларов. В настоящее время около 12% акций принадлежат польскому пенсионному фонду Generali OFE, а около 75% акций владеют бизнесмены Борис Беликов и Виталий Вересенко.