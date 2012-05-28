Биржевой совет "Украинской биржи" утвердил новый состав Индексного комитета

Биржевой совет "Украинской биржи" своим решением от 25 мая т.г. избрал 10 членов нового состава Индексного комитета, сообщает пресс-служба биржи. В новый состав Индексного комитета вошли Андрей Беспятов (Драгон Капитал), Андрей Герус (Конкорд Капитал), Сергей Голованев (ММВБ-РТС), Роман Захаров (Тройка Диалог Украина), Павел Ильяшенко (Аструм Капитал), Александр Климчук (Ивекс Капитал), Евгений Комиссаров (Украинская биржа), Николай Мягкий (КИНТО), Эрик Найман (Капитал Таймс), Игорь Сабадаха (ФК Укранет), Михаил Сущек (Открытие). Исполнительным секретарем комитета назначен заместитель председателя правления Евгений Комиссаров. Первое заседание нового состава Индексного комитета состоится 31 мая 2012 г. На заседании будет избран председатель индексного комитета, а также рассмотрены текущие вопросы.

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