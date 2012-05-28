НКЦБФР снова приостановила внесение изменений в реестры акционеров "Киевгорстроя"

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) снова приостановила внесение изменений в систему реестра владельцев именных ценных бумаг и в систему депозитарного учета ценных бумаг ряда предприятий, входящих в холдинг АО ХК «Киевгорстрой», сообщили УНИАН в комиссии.

Соответствующее решение было принято на очередном заседании регулятора, которое состоялось 22 мая 2012 года.

Данное решение касается ценных бумаг ОАО «АТП - 1», ОАО «Деревообрабатывающий комбинат № 3», ОАО «ДСК« Отрадный », АООТ« Жуляны», ОАО «Завод железобетонных изделий № 1», ЗАО «Киевстройдеталькомплект», ОАО «Асфальтобетонный завод», ОАО «Горстройтранс», ОАО «Автотранспортное предприятие № 2», ОАО «Трест Киевгорстрой - 3», ОАО «Трест Горстрой - 4», ОАО «Трест Киевподземдорстрой - 2», ОАО «Трест Киевспецстрой», ОАО «Трест «Киевэлектромонтаж», ОАО «Строймеханизация», ОАО «Домостроительный комбинат № 3», ЗАО «Трест Киевгорстрой - 6", ОАО "Управление специальных машин», ОАО «ПТИ «Киеворгстрой», ОАО «Экспериментально-механический завод «Металлист», ЗАО «Домостроительный комбинат № 4», ОАО «Киевотделстрой», ОАО «Экспериментально-механический завод», ОАО «Автотранспортное предприятие № 5», ОАО «Автотранспортное предприятие № 7», ЗАО «Тайга», ОАО «Луч», ОАО «Завод отделочных материалов», ОАО «Деревообрабатывающий комбинат № 7», ЗАО «Стройтранс», ОАО «Инвестиционные технологии», ОАО «Специализированное строительно-монтажное управление».

Как отметили в НКЦБФР, остановка внесения изменений в систему реестра владельцев именных ценных бумаг и в систему депозитарного учета ценных бумаг указанных обществ была применена в качестве меры пресечения в связи с наличием информации о противоправном отчуждении принадлежащих ХК «Киевгорстрой» акций указанных обществ и соответствующим обращением холдинговой компании.

Напомним, реестры данных акционерных обществ были заблокированы комиссией осенью 2010 г. в связи с наличием информации о противоправном отчуждении принадлежащих ХК «Киевгорстрой» акций указанных обществ и соответствующим обращением холдинговой компании.

В январе т.г. НКЦБФР во исполнение решения суда приняла решение возобновить внесение изменений в систему реестров собственников именных ценных бумаг и в систему депозитарного учета.