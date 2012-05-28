Отскок на рынках акций продолжается - эксперт

Отскок на рынках акций продолжается, хотя рисковые активы в минувшую пятницу и снижались.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

По его словам, «сегодня утром фьючерсы на основные европейские индексы демонстрировали рост (фондовые площадки в Соединенных Штатах закрыты) на фоне изменения характера политической риторики в Греции. К удивлению журналистов, призывы политических лидеров к «выходу из зоны евро» оказались неправильно понятым призывом держаться европейского курса».

В то же время, считает аналитик, сейчас более важным является следующий вопрос: как долго отскок может продолжаться? «С нашей точки зрения, шансы, что мы видели локальный минимум для рынков акций в США, составляют не менее 25%, чего, к сожалению, не скажешь об индексе UX. Таким образом, среднесрочный потенциал для роста рынков существует», - полагает П.Ильяшенко.

С другой стороны, отметил он, «дорога наверх» вряд ли может оказаться легкой. Приближение к началу нового месяца означает приближение публикации большого набора статистических данных: от индексов PMI до динамики занятости в Соединенных Штатах, – которые не обещают быть радостными для рынков, так как мировая экономика замедляется.