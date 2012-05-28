Индекс Украинской биржи в понедельник снизился на 0,28%, индекс ПФТС – на 0,97%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 28 мая, снизился на 0,28% – до 1062,07 пункта, сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 149 млн грн, из них на фондовом рынке – 98,5 млн грн, на срочном рынке – 50,5 млн грн.

Лидерами снижения на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции "Укрнафты" (снизились на 3,54%), "Донбассэнерго" (на 1,89%), Енакиевского метзавода (на 1,56%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 28 мая снизился на 0,97% – до 408,23 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 242 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 238 млн грн, на облигации предприятий – 1 млн грн, на акции – 2,7 млн грн, на инвестиционные сертификаты – 1,9 млн грн.