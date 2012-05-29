Эксперт: игроки рынков акций столкнутся со множеством неблагоприятных информационных поводов

Игрокам фондовых рынков по ходу текущей недели предстоит столкнуться с большим числом информационных поводов, которые в основном вряд ли будут благоприятными.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

По его словам, первая порция важных событий проверит на прочность позиции покупателей в среду, 30 мая, публикациями данных с рынка труда Соединенных Штатов Америки и индекса деловой активности Chicago PMI.

При этом, подчеркнул П.Ильяшенко, «несмотря на анемичную динамику европейских площадок в понедельник, 28 мая, отскок на рынках акций продолжается». По его мнению, на позитивной стороне событий следует выделить долгожданную рекапитализацию греческих банков. С другой стороны, стоит отметить рост доходности облигаций Испании. На помощь рынкам пришла идея будущих стимулов в странах Азии, что поддерживает спрос акции сырьевых компаний.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 28 мая, снизился на 0,28% – до 1062,07 пункта.

Индекс ПФТС по итогам торгов 28 мая снизился на 0,97% – до 408,23 пункта.