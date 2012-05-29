Последствия ситуации в Испании могут быть намного хуже, чем выход Греции из еврозоны - эксперты

В случае развала банковской системы Испании последствия будут намного хуже, чем выход Греции из еврозоны.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в своем обзоре, переданном агентству УНИАН.

Они отмечают, что проблемные кредиты испанских банков составляют 180 млрд евро. На росте рейтинга греческой партии «Новая демократия», которая выступает за сохранение отношений с Европой, индекс Stoxx 600 в понедельник, 28 мая, демонстрировал рост на открытии. Однако из-за опасений распространения кризиса на Испанию доходность ее 10-летних гособлигаций достигла максимального значения в 2012 году – 6,5%, а Stoxx 600 растерял весь рост и закрылся без изменений. Критическим уровнем доходности для Испании является 7%.

По словам аналитиков, неопределенный внешний фон в понедельник сказался и на украинских акциях. На Украинской бирже в отсутствие корпоративных новостей выросли лишь банковские фишки и «Центрэнерго» (+1,8%). На Варшавской фондовой бирже Agroton (+8,4%) продолжает отыгрывать сильное падение.

Аналитики также напоминают, что по результата визита в Украину МВФ улучшил прогноз инфляции на 2012 год, снизив его с 7,9% до 7%, однако рекомендовал сократить бюджетный дефицит. Представитель МВФ заявил, что кредитование возобновиться только после проведения реформ – повышения тарифов на газ для населения. Котировки CDS Украина застыли на уровне прошло недели – 853 пункта, что свидетельствует о повышенном риске вложений в украинские активы.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 28 мая, снизился на 0,28% – до 1062,07 пункта.

Индекс ПФТС по итогам торгов 28 мая снизился на 0,97% – до 408,23 пункта.