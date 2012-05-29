Пятница будет важным днем для фондового рынка на этой неделе - эксперты

Одним из наиболее важных дней для фондового рынка на этой неделе будет пятница, говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете инвестиционной компании "Тройка Диалог".

Как говорится в отчете, в пятницу внимание инвесторов вновь переключится на экономические факторы - крупнейшие мировые экономики выпустят данные по промышленному производству, а в США выйдет отчетность по занятости вне сельского хозяйства. Впрочем, как отмечается в отчете, если показатель окажется невысоким и в этот раз, реакция рынков уже не будет столь негативной: инвесторы уверены, что в случае снижения экономических показателей меры стимулирования со стороны ФРС (т. е. третий этап “количественного смягчения”) не заставят себя ждать.

Также на этой неделе будут опубликованы еще несколько традиционно важных для рынка показателей, на которые стоит обратить внимание: в среду – индексы потребительской уверенности и доверия к экономике и промышленности в странах Европы, в четверг – данные по розничным продажам в Германии и второе уточнение динамики ВВП США за первый квартал 2012 года.

Основным европейским событием этой недели будет голосование по бюджетному пакту ЕС в Ирландии, намеченное на четверг. Итоги референдума будут известны в пятницу. Положительный результат несколько остудит сложившуюся в регионе ситуацию, отрицательный – еще больше усилит региональную неопределенность и приведет к дальнейшему падению фондовых рынков.