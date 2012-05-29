ВКонтакте решила отложить IPO после неудачного размещения Facebook

Российская социальная сеть ВКонтакте решила отложить IPO после неудачного размещения соцсети Facebook, сообщил на своей странице в Twitter основатель данной компании Павел Дуров.

«Не планируется. IPO Facebook разрушило веру многих частных инвесторов в социальные сети, и IPO VK (ВКонтакте) отложено на неопределенный срок», - отметил он.

Ранее ВКонтакте заявляло о своих планах по выходу на IPO в 2012 или в 2013 г.

Напомним, акции Facebook были размещены по верхней границе ценового диапазона по 38 долл. за акцию, однако после этого упали до 31,50 долл.