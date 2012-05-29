ВКонтакте решила отложить IPO после неудачного размещения Facebook
13:45, 29 мая 2012Фондовый рынок
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Российская социальная сеть ВКонтакте решила отложить IPO после неудачного размещения соцсети Facebook, сообщил на своей странице в Twitter основатель данной компании Павел Дуров.
«Не планируется. IPO Facebook разрушило веру многих частных инвесторов в социальные сети, и IPO VK (ВКонтакте) отложено на неопределенный срок», - отметил он.
Ранее ВКонтакте заявляло о своих планах по выходу на IPO в 2012 или в 2013 г.
Напомним, акции Facebook были размещены по верхней границе ценового диапазона по 38 долл. за акцию, однако после этого упали до 31,50 долл.
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