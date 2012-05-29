Индекс Украинской биржи повысился на 1,97%, индекс ПФТС снизился на 0,11%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 29 мая, повысился на 1,97% – до 1082,94 пункта, сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 161,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 71,6 млн грн, на срочном рынке – 90 млн грн.

Лидерами повышения на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции "Донбассэнерго" (повысились на 2,92%), "Райффайзен Банка Аваль" (на 1,91%), Авдеевского коксохима (на 1,86%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 29 мая снизился на 0,11% – до 407,76 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 1 млрд грн, при этом практически весь объем торгов пришелся на государственные облигации.