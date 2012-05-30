Социальная сеть Facebook после выхода на биржу подешевела на 25 млрд долл

Рыночная капитализации всемирной социальной сети Facebook с момента выхода на биржу 18 мая снизилась на 25 миллиардов долларов, отражая сомнения инвесторов в способности компании обеспечить высокие доходы в технологически меняющемся мире.

В соответствии с предсказаниями скептиков, называвших первичное размещение акций (IPO) Facebook «мыльным пузырем», цена акций социальной сети на американской бирже NASDAQ, согласно биржевым данным, упала на закрытие дня 29 мая до 28,84 доллара США. При этом падение лишь за один вторник составило 9,62%, а с момента IPO – более 24%.

Аналитики уже подсчитали, что потери в капитализации оцененной первоначально в 104,2 миллиарда долларов Facebook Inc. приблизительно равняются рыночной стоимости организатора этого размещения американского банка Morgan Stanley. Для сравнения, доходы госбюджета Украины на 2012 год планируются на уровне эквивалента 45,8 миллиардов долларов.

На прошлой неделе агентство УНИАН сообщало, что в дополнении к падению котировок своих акций социальная сеть была поставлена перед необходимостью защищать свою честь в американских судах. Несколько частных инвесторов и юридическая компания обвинили Facebook в предоставлении недостоверной информации о своем финансовом состоянии.

При этом американские финансовые регуляторы, в частности Комиссия по регулированию финансовых рынков, заявили о намерении проверить процесс размещения акций Facebook.

На фоне этих негативных новостей инвесторы и аналитики начали высказывать опасения, что социальная сеть, имеющая во всем мире более 900 миллионов пользователей, будет испытывать сложности с работой на смартфонах и других мобильных устройствах и монетизацией рекламы на них.

По их мнению, для того, чтобы доказать рынку свою способность быстро приспосабливаться к требованиям меняющегося мира Facebook может взять курс на создание собственного телефона и постараться купить за сумму около 1 миллиард долларов норвежского разработчика мобильного программного обеспечения Opera.

По информации влиятельной газеты New York Times, глава Facebook Марк Цукерберг может сделать ставку на создание отдельной модели телефона, и наиболее простой путь для этого - покупка теряющей рынок канадской компании Research in Motion.

"Они явно смотрят на смартфоны и пытаются достичь большей вертикальной интеграции... Они не хотят быть просто еще одним приложением на платформах Google или Apple", - цитирует агентство Reuters Райана Джекоба из Jacob Internet Fund.

Справка УНИАН. Социальная сеть Facebook, штаб-квартира которой расположена в Калифорнии, была создана восемь лет назад студентом Гарварда Марком Цукербергом. В настоящее время число ее постоянных пользователей перевалило за 900 миллионов человек. В 2012 году инвестиционные аналитики ожидают роста выручки Facebook Inc. до 6,1 млрд долларов с 3,7 млрд долларов в 2011 году.

В ходе крупнейшего в истории мирового фондового рынка публичного размещения акций 18 мая Facebook Inc. привлекла 16 миллиардов долларов при общей капитализации самой компании на уровне 104,2 миллиарда долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ВКонтакте решила отложить IPO после неудачного размещения Facebook