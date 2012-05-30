Рост мировых индексов ускорился, чем воспользовался и украинский рынок акций - эксперт

Рост мировых фондовых индексов во вторник, 29 мая, ускорился, чем наконец-то воспользовался и украинский рынок акций.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

В то же время, по его мнению, «говорить о новых позитивных информационных поводах не приходится. Скорее мы наблюдали действие эффекта переосмысления уже известных фактов: от более спокойной политической ситуации в Греции до сомнений в неразрешимости проблем банковского сектора Испании».

Как отметил П.Ильяшенко, если обратить внимание на динамику секторов в США, заметим интересную ситуацию в разрезе месяца. Лидерами снижения за этот период являются самые рисковые акции: сырьевые и промышленные компании (источник рисков – замедление экономики развивающихся стран, в основном Китая), акции финансовых компаний (источник риска – европейский долговой кризис), а также технологические компании (источник риска – замедление мировой экономики и непредсказуемая динамика акций Apple).

По словам аналитика, лидером роста акций за неделю стали акции сектора услуг. Это говорит о том, что покупатели делают ставку не только на отскок перепроданных акций, но и видят возможность для улучшения ситуации в экономике Соединенных Штатов – во многом благодаря позитивным данным с рынка недвижимости. «Сегодня такой взгляд инвесторов пройдет проверку практикой – данные с рынка недвижимости могут, как подтвердить опасения большинства игроков настроенных пессимистично, так и могут сыграть на руку оптимистам», - подчеркнул П.Ильяшенко.

По его информации, в среду перед стартом торгов на украинских площадках настроения инвесторов уже успели ухудшиться, и вместо нейтрально-позитивного фона, можно констатировать доминирование продаж на азиатских рынках. Дело в том, что инвесторы расстроились из-за сообщений китайской официальной прессы о том, что правительство не планирует мощных фискальных стимулов для преодоления наблюдаемого замедления экономики. «С другой стороны, фискальные меры не были сильно ожидаемы, так как фокус рынков направлен на действия в рамках монетарной политики. Таким образом, данный всплеск негатива является временным», - считает аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 29 мая, повысился на 1,97% – до 1082,94 пункта, сообщили в пресс-службе биржи. Общий объем торгов составил 161,8 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,11% – до 407,76 пункта. Общий объем торгов составил 1 млрд грн.