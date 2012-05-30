На Украинской бирже в среду снова обвал

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 30 мая, снизился на 3,15% – до 1048,87 пункта, сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 127 млн грн, из них на фондовом рынке – 29,5 млн грн, на срочном рынке – 97,5 млн грн.

Лидерами снижения на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции "Донбассэнерго" (снизились на 4,91%), "Центрэнерго" (на 4,55%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 30 мая снизился на 0,03% – до 407,64 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 662 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 649 млн грн, на облигации предприятий – 10,9 млн грн, на акции – 1,9 млн грн.