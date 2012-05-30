Коррекционные настроения вновь возобладали на Украинской бирже - эксперт

Коррекционные настроения в среду, 30 мая, вновь возобладали среди участников торгов на Украинской бирже.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Сергей Белясов.

По его словам, «после роста во вторник, индекс Украинской биржи в среду возобновил свое падение, длившееся до этого 5 сессий подряд. Торговая активность находилась на крайне низкой отметке, интерес участников торгов к отечественному рынку акций существенно снизился на фоне затяжного спада».

Как подчеркнул С.Белясов, негативный ход сессии на Украинской бирже в среду определил внешний новостной фон. Долговые проблемы стран еврозоны вызывают опасения участников торгов относительно перспектив экономики региона, что вынуждает инвесторов закрывать позиции. Бонды испанского правительства продолжают терять в цене на фоне проблем с рекапитализацией банковского сектора страны и неспособностью муниципальных органов власти оплачивать свои долги. Это повышает вероятность того, что Испании, вслед за Грецией, Ирландией и Португалией, потребуется финансовая помощь европейских структур, оказать которую будет непросто, учитывая масштабы экономики страны.

Аналитик добавил, что дополнительным негативом для рынков стал прогноз Еврокомиссии касательно перспектив испанской экономики. В частности, согласно прогнозу, Еврокомиссия ожидает дальнейшего роста безработицы в стране до рекордных 25,1% в 2013 году. Вышедшая статистика по индексу доверия к экономике еврозоны только усугубила негатив на рынках, так как показатель в текущем месяце опустился до минимума за последние 2,5 года.

Как отметил С.Белясов, на этом фоне правительство Италии при размещении своих долгосрочных бумаг также столкнулось со снижением спроса и ростом стоимости заимствований. Средневзвешенная доходность при размещении 10-летних бумаг выросла до 6,03% по сравнению с 5,84% по результатам аукциона 30 января.

По словам аналитика, «открытие американских торговых площадок падением индексов только усилило негативные тенденции на Украинской бирже. Под занавес торгов падение индекса УБ приняло характер обвального». Все бумаги индексной корзины завершили день с потерями. Наибольшее падение показали акции вчерашнего лидера роста – «Донбассэнерго» (-4,91%). Существенной просадкой отметились бумаги «Центрэнерго» (-4,55%), Авдеевского КХЗ (-3,57%). Из второго эшелона рост котировок по итогам сессии продемонстрировали акции Крюковского ВСЗ (+0,88%) и Харцызского ТЗ (+0,02%).

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 30 мая, упал на 3,15% – до 1048,87 пункта. Общий объем торгов составил 127 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,03% – до 407,64 пункта. Общий объем торгов составил 662 млн грн.