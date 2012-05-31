Украинский фондовый рынок в четверг снова снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 31 мая, снизился на 1,47% – до 1033,47 пункта, сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 107 млн грн, из них на фондовом рынке – 32,4 млн грн, на срочном рынке – 74,7 млн грн.

Лидерами снижения на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции Авдеевского коксохима (снизились на 5,18%), "Донбассэнерго" (на 3,16%), Алчевского меткомбината (на 2,67%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 31 мая снизился на 1,21% – до 402,70 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 66 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 53,4 млн грн, на облигации предприятий – 2,6 млн грн, на акции – 9,6 млн грн.