ВФБ запустила индекс компаний из Центральной и Восточной Европы

Варшава. Варшавская фондовая биржа (ВФБ) с четверга, 30 мая, начала рассчитывать индекс компаний из Центральной и Восточной Европы WIG-CEE, в который вошли бумаги 25 зарубежных компаний, котирующихся на польской площадке, в том числе 11 из Украины.

Об этом говорится в сообщении ВФБ, которым располагает УНИАН.

Кроме украинских компаний в состав индекса вошли бумаги шести фирм из Чехии, трех из Болгарии, по две из Литвы и Эстонии и одной из Венгрии.

Самую большую долю в индексе – по 25,16% заняли бумаги крупнейшей украинской компании на Варшавской бирже Kernel, чешской энергетической компании CEZ и венгерского нефтегазового гиганта MOL.

Доля других компаний в индексе, в который в будущем могут быть включены также компании из Румынии, Словакии, Словении, Латвии и Хорватии, составила от 0,01 до 4,57%.

В его состав включены компании, бумаги которых котируются, как на регулируемом рынке ВФБ, так и на альтернативной площадке NewConnect.

«WIG-CEE – результат увеличивающегося числа эмитентов из региона и элемента стратегии усиления позиции WSE (ВФБ – УНИАН) как финансового hub’а Центральной и Восточной Европы», - отметили в компании, напомнив, что Варшавская биржа рассчитывает два национальных индекса: WIG-Ukraine и WIG-Poland.

Как сообщал УНИАН, по данным Федерации Европейский фондовых бирж (FESE), WSE в первом квартале текущего года заняла первое место среди бирж стран Центральной и Восточной Европы по оборотам акций с долей 54%, опередив прежнего лидера - биржу в Вене с 24% долей всего оборота акций биржами региона.

Cправка УНИАН. На главной площадке созданной польскими властями в 1991 году Варшавской фондовой биржи на конец мая котировались бумаги более 435 компаний, в том числе 40 зарубежных.

10 из 11 украинских компаний котируются на регулируемом рынке и входят в национальный индекс WIG-Ukraine.