Минфин не нашел покупателей ОВГЗ на аукционах 31 мая

Министерство финансов не смогло найти покупателей на предложенные к продаже 31 мая четыре выпуска облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), говорится в сообщении Минфина.

В этот день министерство выставило на безуспешные аукционы ОВГЗ со сроками погашения в мае 2013 года, в мае 2015 года, в апреле 2017 года и апреле 2019 года.

«Сегодня Минфин пробовал продать четыре выпуска облигаций, номинированных в национальной валюте, однако так и не получил заявок на этот аукцион и вынужден был его отменять. Причиной такому развитию событий в первую очередь стали шаги по рефинансированию и перепакетированию кредита ВТБ, срок погашения которого наступает на следующей неделе», - сказал агентству УНИАН аналитик инвесткомпании "Инвестиционный капитал Украина" Тарас Котович.

В прошедший вторник, как сообщал УНИАН, Министерство финансов привлекло в государственный бюджет от продажи валютных ОВГЗ рекордную для последнего года сумму - более 500 млн долларов США.

Украинские аналитики предположили, что это размещение стало одним из первых шагов реализации договорённостей с российским ВТБ в части рефинансирования кредита.

«Такой шаг потребовал от банка скупить валюту для покупки ОВГЗ и, поскольку возросший спрос, скорее всего, был удовлетворён НБУ, гривневая ликвидность была изъята с рынка, что спровоцировало падение остатков на корреспондентских и транзитных счетах банков», - прокомментировал ситуацию Т.Котович.

«Следующий аукцион, вероятнее всего, будет во вторник на следующей неделе, и рынку будут предложены, скорее всего, как гривневые, так и валютные ОВГЗ. Однако большого спроса на них ожидать не стоит, так как ликвидность в банковской системе ещё не успеет восстановиться до комфортных 20 млрд гривень, а валютные поступления уже не смогут быть использованы для выплат ВТБ», - добавил аналитик.

Ранее в четверг российский «Внешторгбанк» (ВТБ) сообщил о договоренности с Министерством финансов Украины о рефинансировании на двухлетний срок значительной части полученного Украиной в 2010 году займа на 2 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, 23 мая министр экономического развития и торговли Петр Порошенко сказал, что Кабмин решил выпустить ОВГЗ на 1 миллиард долларов для погашения кредита ВТБ.

21 мая источник в финансовых кругах сообщил УНИАН, что Минфин согласовал с руководством ВТБ схему погашения этого кредита. По информации источника, согласно договоренности, 500 миллионов долларов суммы кредита будет погашено «живыми» деньгами, для погашения 500 миллионов будет привлечен новый кредит ВТБ; еще 1 миллиард будет рефинансирован путем выпуска ценных бумаг.

Справка УНИАН. По данным НБУ, в январе-апреле 2012 года Министерство финансов Украины разместило ОВГЗ на 14,5 млрд грн, 614,1 млн долл. и 276,3 млн евро.

Общий объем ОВГЗ, которые находятся в обращении (по сумме основного долга), в апреле вырос на 2% - до 174,28 млрд грн.