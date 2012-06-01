Индекс UX в мае упал ниже греческого Athex - эксперты

Индекс UX в мае упал ниже греческого Athex.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в своем обзоре, переданном агентству УНИАН.

По их словам, поговорка «в мае продай и свободно гуляй» сработала и в этом году. Ведущие мировые индексы завершили май снижением: Stoxx 600 на 6,8%, S&P 500 на 6,7%. MSCI EM – индекс развивающихся рынков – опустился на 12%.

Как отмечают аналитики, в мае украинский UX снизился на 26%, а польский WIG-Ukraine – 20%. Даже греческий индекс акций (Athex), несмотря на политический кризис, упал меньше, чем UX - на 25%. При этом падение UX в мае 2012 года оказалось немного меньше, чем в мае 2010 года – 27%.

По мнению аналитиков, столь значительное падение UX в текущем году связано, прежде всего, с долговым кризисом в Европе, поскольку экономика Украины является экспортно-ориентированной. Кроме того, существуют риски девальвации национальной валюты. Свежие воспоминания о финансовом кризисе 2008 года, когда украинские акции упали порядка 90%, также сыграли свою роль. Среди 20-ти наиболее ликвидных бумаг Украинской биржи в лидерах падения в мае оказались именно наиболее убыточные компании по результатам 2011-2012 года: Aвдеевский КХЗ, «Центрэнерго», Eнакиевский метзавод, тогда как дивидендные бумаги практически не изменились.

Аналитики также отмечают, что в последний день мая европейские рынки открылись ростом на сообщениях о повышении рейтингов партии «Новая Демократия» в Греции, однако настрой инвесторов сменился после новости о выводе из банковского сектора Испании 100 млрд.евро в первом квартале 2012 года, т.е. порядка 10-й доли ВВП страны. WSJ сообщил, что Испания и МВФ ведут переговоры о предоставлении финансовой помощи. Сегодня в США ожидается публикация важной макростатистики. Согласно консенсус - прогнозу Блумберг, количество новых рабочих мест вне с/х выросло с 115 тыс. до 150 тыс, а уровень безработицы не изменился (8,1%).

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 31 мая, снизился на 1,47% – до 1033,47 пункта. Общий объем торгов составил 107 млн грн.

Индекс ПФТС упал на 1,21% – до 402,70 пункта. Общий объем торгов составил 66 млн грн.

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