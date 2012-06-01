Индекс Украинской биржи обвалился на 5,15%, пробив уровень в 1000 пунктов

Индекс Украинской биржи UX на торгах в пятницу, 1 июня, по состоянию на 11:34 обвалился на 5,15% пробив психологический уровень в 1000 пунктов – до 980,20 пункта, сообщает сайт биржи.

Лидерами снижения на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции Авдеевского коксохима (снизились на 4,64%), Енакиевского метзавода (на 4,04%).

Индекс ПФТС по состоянию на 11:40 снизился на 0,20% – до 401,90 пункта.

Напомним, в мае т.г. украинский UX снизился на 26%.