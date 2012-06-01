Поводом для негатива на фондовых рынках послужила слабая статистика из США - эксперты

Основным поводом для негатива на фондовых рынках в четверг, 31 мая, послужила слабая статистика из США.

Такую точку зрения высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По их словам, в первой половине дня в четверг настроения на фондовых площадках несколько улучшились, однако ближе к закрытию украинского фондового рынка ситуация изменилась.

Как отмечают аналитики, согласно предварительным данным министерства торговли США, ВВП в первом квартале 2012 года вырос лишь на 1,9%, в то время как еще месяц назад прогнозировался 2,2% рост. Статистика по рынку труда США в четверг также носила негативный характер. Так, как число первичных обращений за пособиями по безработице увеличилось на 10 тыс. – до 383 тыс. Разочаровал и отчет аналитической компании ADP, согласно которому число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 133 тыс. против прогнозируемого роста на 150 тыс. Данный отчет традиционно является отправной точкой для ожиданий в отношении пятничного отчета о безработице.

В то же время, по словам аналитиков, участники торгов позитивно отреагировали на данные по объемам розничных продажам из Германии, которые выросли на 0,6%, тогда как ожидался рост на 0,2%.

Аналитики констатируют, что украинские фондовые индексы завершили торги четверга в красной зоне. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи лидерами снижения стали акции Авдеевского КХЗ (-5,18%), «Донбассэнерго» (-3,16%) и Алчевского металлургического комбинаты (-2,67%).

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 31 мая, снизился на 1,47% – до 1033,47 пункта. Общий объем торгов составил 107 млн грн.

Индекс ПФТС упал на 1,21% – до 402,70 пункта. Общий объем торгов составил 66 млн грн.

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