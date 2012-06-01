Польский аналитик прогнозирует не более двух IPO из Украины на ВФБ в этом году

Варшава. Количество первичных размещений акций (IPO) украинских компаний на Варшавской фондовой бирже из-за плохой конъюнктуры и запланированных на октябрь парламентских выборов в Украине в текущем году, в лучшем случае, составит 1-2 после шести дебютов в прошлом году.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал представитель инвестиционной компании Quercus TFI Марек Бучак, принимавший участие в CEE IPO Summit, прошедшем на этой неделе в Варшаве.

Он сказал, что не прогнозирует украинских IPO до завершения выборов, заметив, что перспективы успешных продаж бумаг будут зависеть, главным образом, от политической и экономической ситуации в стране после выборов и мировой конъюнктуры на рынках капитала.

"Ожидания западных экономистов, в том числе, из Польши такие, что в Украине может иметь место значительное замедление роста экономики во второй половине года, после Евро-2012. Такая ситуация будет характерна для многих государств, но известно, что в Украине такие кризисы очень болезненны для экономики из-за очень слабой финансовой системы", - сказал он.

Собеседник агентства заметил, что, исходя из нынешних данных, эксперты не ожидают такой значительной девальвации украинской гривни, как белорусского рубля, который из-за кризиса с 2009 года подешевел к доллару в около 4 раза.

По его словам, аналитики при оценке украинских компаний учитывают возможную девальвацию гривни в пределах 10-20% до около 8,8 или 9,6 гривень за доллар.

"Такие прогнозы делаются, чтобы оценить риски оплаты долгов, которые, как известно, привлекались компаниями в Украине, главным образом, в долларах", - сказал представитель Quercus TFI, не исключив более глубокой девальвации в случае более значительного ухудшения экономической ситуации в мире.

М.Бучак также заметил, что инвесторы, покупающие акции на польском фондовом рынке, будут осторожнее относиться к покупке бумаг компаний из Украины из-за разочаровывающих результатов большинства украинских фирм, дебютировавших на WSE за последние два года.

"Нет такого, чтобы все инвесторы навсегда внесли в "черный список" компании из Украины, если появятся хорошие фирмы, будет интерес со стороны польских инвесторов", - сказал он.

Аналитик назвал более правдоподобным большее количество IPO украинских компаний в первом квартале следующего года в случае улучшения конъюнктуры.

Как сообщал УНИАН, в начале мая глава WSE Людвик Соболевский прогнозировал в текущем году дебюты от 5 до 10 компаний из Украины, заметив, что сложнее всего будет продать бумаги фирмам из агросектора.

Справка УНИАН. На главной площадке созданной польскими властями в 1991 году Варшавской биржи на конец мая котировались бумаги 435 компаний, в том числе 40 заграничных.

Из 11 украинских компаний, которые продали акции в Варшаве в 2006-2011 годах, восемь представляют агросектор.

10 компаний котируются на главной площадке и входят в специально созданный в мае прошлого года индекс WIG-Ukraine.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Публичные размещения акций компаний Украины на зарубежных биржах