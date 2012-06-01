Индекс Украинской биржи сегодня упал на 5,30% – ниже 1000 пунктов

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 1 июня, упал на 5,30% – до 978,67 пункта, сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 174,3 млн грн, из них на фондовом рынке – 59,5 млн грн, на срочном рынке – 114,8 млн грн.

Лидерами снижения на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции Енакиевского метзавода (-7,58%), Авдеевского коксохима (-6,39%), Алчевского меткомбината (-6,34%), "Центрэнерго" (-6,10%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 1 июня снизился на 0,79% – до 399,54 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 71 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 69,6 млн грн, на акции – 1,4 млн грн.