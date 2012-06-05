"Галнафтогаз" не планирует IPO на Варшавской фондовой бирже в этом году

Варшава. Один из крупнейших в Украине продавцов нефтепродуктов, компания "Галнафтогаз" (г. Львов), не планирует в текущем году проводить первичное размещение акций на Варшавской фондовой бирже из-за плохого рынка и достаточного уровня капитала для своего дальнейшего развития.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил вице-президент компании по финансам и инвестициям Василий Даныляк, принимающий участие в CEE IPO summit в Варшаве.

Он отметил, что компания в прошлом году договорилась об 190 млн долларов кредита от Европейского банка реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации, заметив, что этих средств хватит компании для ее экспансии на два года.

"Мы себя нормально чувствуем и не спешили делать IPO, которое для нас не является самоцелью … Сейчас рынка нету, поэтому мы не будем его делать", - сказал он.

Собеседник агентства заметил, что разместивший свои депозитарные расписки в 2005 году на Франкфуртской бирже "Галнафтогаз" может продать акции на Варшавской бирже в случае хорошей их оценки.

"Если будет рынок, то да, если нет, то будем дальше брать долговое финансирование", - отметил В.Даныляк.

Он также сообщил, что в 2012 году компания намерена увеличить EBIDTА на около 10% с 88 млн долларов за прошлый год, заметив, что чистая прибыль составит "чуть меньше" прошлогодних около 33 млн долларов.

В.Даныляк отметил, что в текущем году компания намерена довести количество принадлежащих ей АЗС до 400 штук с около 340 на начало года.

Собеседник агентства добавил, что доля компании в продажах нефтепродуктов в Украине в 2011 году выросла до около 12-14% с 10-12% годом ранее.

Как сообщал УНИАН, в июне 2011 года "Галнафтогаз" сообщал о намерении инвестировать в развитие своей сети АЗС до 550 штук к 2017 году более 400 млн долларов, половину суммы он планировал привлечь в рамках IPO на Варшавской бирже.

Справка УНИАН. "Концерн Галнафтогаз", созданный в 2001 году на базе объединенных в начале девяностых годов предприятий, занимающихся продажей нефтепродуктов в западных областях Украины, владеет сетью нефтебаз и АЗС, большинство из которых работают под брендом "Окко".

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