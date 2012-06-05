Украинская Cereal Planet планирует привлечь на ВФБ около 2,5 млн евро

Варшава. Группа компаний агросектора из Украины Cereal Planet PLC планирует в рамках частного размещения акций на альтернативном рынке Варшавской фондовой биржи (WSE) NewConnect летом текущего года привлечь около 2,5 млн евро на финансирование программы своего дальнейшего развития.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше в понедельник сообщил представитель компании, ответственный за контакты со СМИ Анджей Шурек.

Он отметил, что компания намерена вложить в свое развитие в 2012-2013 гг. около 3,5 млн евро, профинансировав инвестиционную программу за счет привлеченных и собственных средств.

По его словам, работающая, главным образом, в восточной и центральной Украине Cereal Planet хочет модернизировать линии по производству каш и обработки зерна, увеличить производство хлопьев, расширить рынки продаж, увеличить свою долю на рынке и запустить новые марки.

А.Шурек также заметил, что правление компании намерено в следующем году объявить планы по выходу на главный рынок Варшавской фондовой биржи.

Собеседник агентства не уточнил, какой пакет планирует продать компания в рамках частного размещения.

Согласно сообщению компании, которым располагает УНИАН, Cereal Planet планирует продать свои бумаги в конце II или начале III квартала, а сам дебют на рынке запланирован ориентировочно на сентябрь.

"Мы решили привлечь капитал на польском рынке, поскольку много компаний из Украины успешно получили средства в Польше на развитие. Считаем, что производственно-торговый профиль Cereal Planet станет интересным дополнением для портфеля активных инвесторов на NewConnect, а также инвертирующих в украинские фирмы на главном рынке WSE", - отметил гендиректор компании и один из акционеров компании Анатолий Власенко, слова которого приводятся в сообщении.

Cereal Planet отметила, что ее советником по выпуску будет компания Progress Holding, которая в прошлом году вывела на альтернативную площадку WSE украинскую сельскохозяйственную компанию Agroligа.

Согласно сообщению, Cereal Planet является зарегистрированным на Кипре холдингом, контролирующим группу компаний Ранок-Олимп из Харькова, которые занимаются производством разного рода круп, а также являются дистрибьютором марок других производителей, в частности, компаний Kernel (Чумак, Стожар, Щедрий дар) и Lutsk Foods (Руна).

Компания сообщила, что 20% своей продукции экспортирует в страны Европы, Азии и Африки, а также импортирует зерна для каш и рис из Азии.

По представленным компанией предварительным данным, Cereal Planet в прошлом году получила чистую прибыль в размере 2,88 млн евро при выручке в 27,09 млн евро.

Как сообщал УНИАН, в мае глава Варшавской биржи Людвик Соболевский прогнозировал в текущем году дебюты от 5 до 10 компаний из Украины после шести в прошлом году в то время, как другие участники рынка считают реальным размещение не более 1-2 компаний.

Справка УНИАН. На Варшавской бирже котируются бумаги 11 компаний из Украины, 8 из которых представляют агросектор. На всем рынке на конец мая торговали бумагами 435 компаний, в том, числе 40 заграничных.